E' morta Elide Rusolo. Addio all'artista illuminata Giovedì i funerali nella chiesa del Rosario

Si e' spenta oggi Elide Rusolo artista avellinese, famosa per aver accolto nella sua celebre galleria L' Approdo di via Matteotti ad Avellino tantissimi artisti irpini e non solo. Morta in seguito a delle complicazioni sopraggiunte in seguito ad un intervento chirurgico Elide Rusolo lascia un vuoto incolmabile nella comunità avellinese. Brillante, illuminata e ricca di sentimento ha sempre fatto dell'arte la sua scelta di vita, portata avanti con autentica volontà di garantire ad Avellino la presenza di un luogo di arte, bellezza e ricerca costante di cultura condivisa. Nella sua galleria sono arrivati i grandi nomi dell'arte internazionale da Schifani a Marta Kzoc. Tantissimi gli artisti che piangono la sua scomparsa. Giovedì i funerali nella chiesa del Rosario, nel rispetto della normativa anti Covid. Addolorati i familiari intorno a cui si stringono tantissimi amici e colleghi.