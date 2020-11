Auto in fiamme mentre guida: paura per un uomo ad Avellino Tragedia fiorata lungo la Variante

Auto in fiamme mentre guida. Paura per un uomo lungo la strada statale 7 bis Variante, nel territorio del comune di Atripalda. Il conducente, dopo aver visto le fiamme fuoriuscire dal vano motore, ha avuto la prontezza ed il coraggio di accostare a bordo strada in luogo sicuro e chiamare la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di via Zigarelli. Il pronto intervento di una squadra ha permesso di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Per l'uomo solo tanto spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza.