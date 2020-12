"La mia musica al tempo di Covid" Opportunità e sollievo grazie agli artisti e alle menti creative di tutto il mondo

"Come scrisse Nietzsche, quando ascoltiamo la musica, «ascoltiamo con tutti i muscoli». Le dita vogliono tamburellare, il piede battere.

Nel frattempo, il cervello si accende come un albero di Natale. Si illuminano le sue parti antiche e la neo-corteccia, cosi` che una composizione puo` toccare nel profondo e suscitare allo stesso tempo il nostro apprezzamento per la sua struttura formale” - Giovanna Romagnuolo, progettista dell’associazione onlus Futuracrea - "La mia musica al tempo del covid" crea opportunità e sollievo grazie agli artisti e alle menti creative di tutto il mondo” .

"Abbiamo sposato l’iniziativa della Big Stone Studio nella persona del suo direttore artistico Massimo Curzio ,un progetto che condivideremo con altre associazioni e le scuole , un eventuale ricavato sarà devoluto in borse di studio per studenti che non hanno l’opportunità economica di comprare uno strumento musicale e frequentare un’Accademia musicale”

La Big Stone Studio nella persona del suo direttore artistico Massimo Curzio, , lancia una nuova iniziativa che produce e promuove la tua musica ! Con i grandi della musica...19 tracce di una raccolta di canzoni scritte al tempo della pandemia.

Sulle piattaforme mondiali di interconnessione con la propria musica insieme agli artisti famosi. Sulle migliori piattaforme (Spotify e Youtube, etc.) e in una compilation che fermerà un momento storico della nostra vita.

Le canzoni parleranno di questo nostro tempo, e per chi visse il lockdown alle generazioni future che si domanderanno: ma quale mai fosse stato il problema di stare in casa lontano da tutti: “ Davvero è così essenziale il vedersi, sentirsi, toccarsi, abbracciarsi, baciarsi….?”. La mia Musica al tempo del Covid: “Andrà tutto bene”.