Tony Esposito incanta Frigento e riceve il calendario Unarma Eccolo nella foto insieme al vulcanico segretario provinciale di Avellino Massimiliano Lo Priore

Si è svolto nella splendida cornice della Cattedrale di Frigento, un bellissimo concerto organizzato dai cantautori Tony esposito e Luca Pugliese.

Nell’occasione l’artista Tony Esposito è stato omaggiato, su delega del segretario nazionale di Unarma Antonio Nicolosi, del segretario regionale Emilio Taiani e provinciale Giuseppe Possidente, del primo storico calendario. Il cantautore ha molto apprezzato il gesto definendo l’opera: "Originale e al passo con i tempi".

A consegnarla è stato il segretario provinciale aggiunto di Avellino Massimiliano Lo Priore. Nell’occasione all’artista è stata proposta la sua partecipazione ad un progetto in fase di realizzazione, di cui non si conoscono i particolari, che vedrà riuniti diversi artisti di fama nazionale ed internazionale, proposta questa accolta con entusiasmo. Unarma continua a stupire, in attesa delle future novità.