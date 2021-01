Promozione e valorizzazione del patrimonio artistico irpino La sfida degli studenti al Ruggero II ad Ariano

Pubblicato il catalogo “Artistici in rete - opere rappresentative dei licei artistici campani” a cura dell’Usr Campania e della rete dei licei artistici. Esso accoglie immagini di opere realizzate da studenti e studentesse dei licei artistici della Campania. Un segnale che tali strutture hanno continuato ad offrire attraverso la rete,operando in sinergia e celebrando le attitudini e la creatività artistica dei propri studenti.

In considerazione dell’alta rilevanza educativa e culturale dell’iniziativa, l’IISS Ruggero II di Ariano Irpino, guidato dal dirigente scolastico Massimiliano Bosco, non si è sottratto a questo importante appuntamento e con l’opera dal titolo “Donna: Madre, Madonna e Mito”, scultura in terracotta con argilla rossa e argilla gress, è riuscito ad ottenere il privilegio di essere inserito nel catalogo”Artistici in rete” come unico liceo artistico della provincia di Avellino.

L’IISS Ruggero II, parte attiva della Rete nata nel 2016, ha partecipato a numerose iniziative con il patrocinio dell’Usr Campania tra cui: i “Tesori nascosti della Campania”, “Desiderio d’Arte 2019” e “Progetto Databenc”. Attraverso questi progetti si è mostrato attento alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico irpino.