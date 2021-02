Nasce il Think Tank, "il Salotto" del sapere Da un'idea di Marzia Bilotta per ripartire dopo la pandemia

Nasce il Think Tank, un luogo dove non esiste un tempo, dove il tema del sapere rappresenta il punto di incontro tra coloro che non hanno mai perso lo spirito di esprimersi e la voglia di confrontarsi. Nasce così, da un’idea di Marzia Bilotta, ora presidente del salotto romano, il luogo che raccoglie una platea selezionata di soci e ospiti. Assieme a Marzia, Maria Fiorenza Di Gosta e Giuseppe Rizzi nella veste di vicepresidente e segretario generale.

Al Think Tank ci si potrà rilassare, senza mai annoiarsi. Un ritrovo di idee che si rifà molto alla Parigi del seicento, quando la nobiltà radunava attorno a sé, politici, filosofi, letterati, esponenti di tutte le classi sociali. Il salotto di Marzia Bilotta ha già nel cassetto un ricco programma di eventi, in grado di coniugare impegno e leggerezza, con un occhio particolare alla città di Roma, per farne il fulcro del rilancio del Paese nell’epoca post- Covid.

“Il nostro Paese ha bisogno di ripartire - ha dichiarato la presidente - c’è voglia di incontrarsi, non più in maniera virtuale. La cultura è alla base della rinascita di ogni realtà, per questo puntiamo su think tank per buttarci alle spalle per sempre il periodo della pandemia”.