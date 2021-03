Festival, l'avellinese Angela Tuccia presenta SanremoSol La giornalista, attrice e modella di Avellino protagonista a Sanremo

E’ l'irpina Angela Tuccia, attrice e giornalista, l’ultima novità della nuova edizione di SanremoSol .

Tuccia nata in Svizzera ma di origini avellinesi ha avuto l’opportunità di interpretare “Stria” la strega malefica del programma “I Cavalieri di Castelcorvo” in onda su Disney+. In tv è stata una delle “professoresse” del game show di Rai 1, L’Eredità, a fianco del conduttore Carlo Conti. Al cinema è stata scelta da Carlo Vanzina per un ruolo nel film Italia 206, mentre nel 2015 entra a far parte del cast di Un Posto al Sole nel ruolo di Miriam. A SanremSol il direttore Giuseppe Grande l’ha voluta per la sua esperienza e il suo fascino. Assieme agli altri protagonisti del format televisivo, racconterà il festival dalle postazioni televisive allestite per l’occasione: il balcone fronte Teatro Ariston, il Grand Hotel & Des Anglais, ed un suggestivo yacht ormeggiato vicino al centro città, pronto per ospitare i big della musica e dello spettacolo. Protagonisti della prima puntata saranno anche i giovani.