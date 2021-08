Avellino Summer Fest, si parte: ecco come prenotarsi Si comincia stasera al Mercatone con il concerto dei I Flussi di Coscienza

Luoghi, persone, cultura. Inizia oggi l’Avellino Summer Fest 2021, in programma dal 20 agosto al 25 settembre. Un cartellone ricco di eventi trasversali nel segno della valorizzazione del territorio e la promozione degli artisti locali.La manifestazione interesserà diversi spazi e strutture del capoluogo, in un vero e proprio tour cittadino caratterizzato da eventi culturali di ogni tipo: lettura, musica, danza, teatro, cinema, sociale, spettacoli per bambini, fotografia, arte e scultura.

A causa delle disposizioni anti Covid-19 e nel rispetto delle norme per la tutela della salute dei cittadini, per assistere agli eventi è necessaria la prenotazione. L'accesso agli spettacoli è consentito solo con prenotazione di ingresso effettuata al n. 08251930524 dalle ore 9.30 - 13.00 e 15.30 - 18.30. Ogni partecipante dovrà essere munito di Green Pass e rispettare le regole sul distanziamento sociale.

Di seguito gli eventi in programma nel weekend dal 20 al 22 agosto:

20 Agosto:

MUSICA – H 20.30 – Il Cervello & I Flussi di Coscienza – Mercatone

TEATRO – H 21.00 – Il Colloquio – Piazzale Eliseo

FOTOGRAFIA – Equilibrio Urbano – Villa Amendola

21 Agosto:

TEATRO – H 20.00 – Dante per Tutti Inferno Canto XXVI Ulisse – Chiesa del Carmine

MUSICA – H 20.30 – Hopera – Frada Live – Mercatone

MUSICA – H 21.00 – Go Dex Quartet - Duomo

FOTOGRAFIA – Equilibrio Urbano – Villa Amendola

22 Agosto:

MUSICA – H 20.30 – I Cantautorando – Pierpaolo Siano – Mercatone

TEATRO – H 21.00 – Noi ci proviamo – Piazzale Eliseo

FOTOGRAFIA – Equilibrio Urbano – Villa Amendola