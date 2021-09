Roberto e Antonio sposi a Cairano: "Un sì magico. Amatevi liberamente" Le nozze, l'evento nel borgo con 250 abitanti amato da artisti e turisti di tutto il mondo

Una festa dell’amore, oltre ogni pregiudizio. Sulla suggestiva rupe di Cairano, Roberto Ingenito e Antonio Savarese hanno coronato il loro sogno convolando a nozze. Per la prima volta in assoluto il borgo della felicità, con i suoi 250 abitanti, ha così ospitato l'unione di una coppia arcobaleno.

Insieme da otto anni, i due ragazzi originari di Bracigliano (SA) e Solofra (AV) hanno scelto il paese dei coppoloni dopo l’incontro con l’architetto Andrea Riccio. “E' un luogo magnifico. Siamo felici di aver celebrato qui il nostro matrimonio. Abbiamo dovuto combattere con la mentalità e la cattiveria delle persone, ma siamo riusciti ad andare avanti. Ci auguriamo di essere da stimolo per quanti non riescono ad amare liberamente. Prendete coraggio. La rupe di Cairano infonde un senso di libertà, simboleggia la voglia di andare oltre le proprie paure e alzarsi in volo”, è il messaggio lanciato dagli sposi.

I due giovani lavorano nel settore della moda e della fotografia. Lo scorso giugno sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno Roberto aveva ricevuto la proposta dal suo Antonio. I due ragazzi hanno pronunciato il loro sì mentre il sole tramontava sul lago di Conza, in uno straordinario abbraccio di terra, acqua e aria.

Il sindaco Luigi D’Angelis, che ha celebrato il rito civile, sottolinea: “Una festa corale che ha visto protagonisti i ragazzi, i loro ospiti e il paese, ancora una volta dimostratosi accogliente. Oggi più che mai c’è bisogno di messaggi felicitanti, cioè di gioia che genera altra gioia. Il valore vero della vita è dato dalla qualità delle relazioni che intessiamo con gli altri”.