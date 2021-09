Reazione a catena, Avellino fa furore. I Fraintesi campioni da 7 puntate Stasera nuova puntata e l'Irpinia tifa per loro

Orgoglio irpino a “Reazione a catena”. Stanno sbaragliando ogni team di avversari i Fraintesi, i super campioni avellinesi di Reazione a Catena, il programma dell’estate di Rai 1 che allena la mente, in cui ieri hanno vinto altri 70 mila euro.

Il programma-quiz di successo, condotto da Marco Liorni su RaiUno e in onda prima dell'edizione della sera del Tg1, ha da oltre una settimana tre vincitori incontrastati. Sono il trio dei Fraintesi, da Avellino, che hanno mandato a casa i vecchi campioni del team Vida Loca. Marco Famoso, Michele D'Onofrio e Pietro Preziuso, dimostrano una straordinaria intesa che, puntata dopo puntata, sta loro permettendo di aumentare il montepremi. I tre amici hanno partecipato per la prima volta al programma l’8 settembre scorso. Da quel giorno sono i campioni indiscussi di Razione a Catena . Stasera ci riproveranno, ma toccherà vedere come saranno gli avversari.

Con il tifo dell'Irpiniasaranno di nuovo in tv oggi, per un'altra puntata. Amici per la pelle, colti, simpatici, hanno spiegato che nel corso della pandemia si sono allenati via telefono. E da qui anche il loro nome. «Spesso non ci capivamo al telefono, le parole a causa della linea venivano tagliate», hanno spiegato.