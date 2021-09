Reazione a catena, Avellino fa furore: Fraintesi a valanga campioni da 8 giorni Ma beffa sulla domanda clou e sfuma il bottino

Restano i campioni di Reazione a Catena, la trasmissione-quiz di Rai Uno condotta da Marco Liorni, i "Fraintesi"i tre avellinesi che per otto giorni consecuti detengono lo scettro dei campioni. Marco Famoso, Michele D'Onofrio e Pietro Preziuso, dimostrano una straordinaria intesa che, puntata dopo puntata, sta loro permettendo di aumentare il montepremi e, con questo, l'affetto e la simpatia del pubblico. Ieri sera sono tornati ancora una volta a casa vittoriosi, ma senza bottino. Beffa per i Fraintesi. I campioni di Reazione a catena non sono riusciti a indovinare l'ultimissima parola corretta per poter portare a casa il bottino, settemila euro. La risposta del gioco finale era "Invasato", ma il trio ha detto "Innesto". E proprio ragionando su uno degli indizi, ossia "Bonsai", i Fraintesi hanno pensato che la risposta corretta fosse "Interrato". Anche in quel caso non sarebbe stata la parola vincente. Ma i Fraitesi con 16 punti ottenuti al gioco dell'intesa vincente hanno battuto le avversarie, le Moschettiere, confermandosi quindi campioni di Reazione a catena, titolo che possono vantare ormai da otto puntate. Altre invece - come quella andata in onda il 15 settembre - finite a un passo dalla vittoria.