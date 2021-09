Omaggio ad Astor Piazzolla: dopo un anno e mezzo riapre il Gesualdo L'evento per 100 anni dalla nascita del musicista argentino

“Dopo circa un anno e mezzo riapre il teatro Gesualdo con l'omaggio ad Astor Piazzolla e il sindaco Festa nei prossimi giorni presenterà anche il cartellone della stagione teatrale. “Siamo ripartiti con un grande evento in esclusiva e ci siamo già assicurati almeno 6 spettacoli per la rassegna con i 100 mila euro dei fondi Poc. C’è soddisfazione perché la stagione riparte con un evento unico, fortemente voluto. Una manifestazione internazionale di grande qualità che ci darà un grande ritorno di immagine. Lo abbiamo fatto anche per dare una risposta a coloro che già lamentavano la mancata riapertura del teatro. Stasera rappresentiamo quel pizzico di internazionalità che avevo sempre annunciato”. Sulla cultura inizia un percorso che andrà a sfociare nella fondazione di partecipazione per la cultura.