Avella. La cooperativa Proteatro riparte con "La grande magia" di Eduardo Il 10-11-12 Dicembre al Teatro Biancardi di Avella

La cooperativa Proteatro riparte dopo il blocco pandemico che ha costretto le realtà teatrali a fermarsi.

E riparte con una scelta insolita: per la prima volta si cimenta nella rappresentazione di un'opera drammaturgica di Eduardo de Filippo: La grande magia.

È sicuramente una scelta non casuale rispetto al periodo storico che stiamo attraversando. Una sorta di opera minore, non apprezzata all'epoca in cui fu scritta dal grande pubblico perché troppo strutturata, differente da opere popolari come Napoli Milionaria! o Filumena Marturano.

Il tema è il rapporto tra realtà, vita ed illusione: il Professor Otto Marvuglia, durante uno spettacolo di prestigio, decide di far “sparire” la moglie di Calogero Di Spelta per facilitarle la fuga con l'amante, facendo credere al marito che potrà ritrovarla solo aprendo la scatola in cui sostiene che sia rinchiusa ed accettando quindi di convincersi dell'assoluta fedeltà della donna.

Il marito alla fine si rifiuta, preferendo vivere una vita d'illusione con una moglie fedele custodita nella scatola piuttosto che ammettere di essere stato tradito.

Si tratta di un'opera a tema pirandelliano, in cui la finzione entra così prepotentemente nella realtà fino a sostituirla completamente, in cui i personaggi, mossi da una forte pietas, scelgono alla fine di perdonarsi le proprie debolezze.

I protagonisti della rappresentazione teatrale sono :

Antonio Lippiello, che interpreta Calogero Di Spelta;

Felice D'Anna, che interpreta il Professor Otto Marvuglia;

Mariella Del Basso, che interpreta Zaira.

L'adattamento è di Rosario Sparno, la rappresentazione scenica e la regia sono di Francesco Scotto, la scenografia di Proteatro e Wanda Papa e il tecnico audio e luci è Luca Coppola.

Martina Barca