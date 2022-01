Irpinia in lutto. È morto Armando Saveriano: poeta e uomo di cultura Il mondo della cultura piange l'attore, scrittore e poeta che ha lavorato per una Irpinia migliore

Irpinia in lutto per la morte di Armando Saveriano poeta e scrittore irpino, apprezzato fondatore e presidente dell’Associazione culturale Logopea. Saveriano è stato intellettuale autentico, poeta illuminato, attore, maestro in arti sceniche, dizione, storia del teatro e scrittura creativa, nonché critico letterario, narratore fin dagli anni Settanta. Aveva 67 anni. Scrittore di lungo corso ha pubblicato saggi di poetica e curato antologie di lirica contemporanea. Nel suo palmares numerosissimi e prestigiosi premi di poesia (dal concorso Aspera al premio Albatros). Numerosi i messaggi di cordoglio che scorrono sul social. "Con grande dolore mi rivolgo agli amici per un annuncio molto triste. Si è spento Armando Saveriano, il Poeta, il Maestro, il Professore, l'Amico, una guida per tanti amanti della cultura e della poesia.

È un momento difficile, questa notizia ci coglie impreparati. Non ci aspettavamo una cosa del genere. Il nostro Armando non se la passava bene negli ultimi anni, ma nulla poteva far pensare a una dipartita così rapida. Solo una settimana fa lo abbiamo visto l'ultima volta in video partecipare a «Le azzurre braccia della luna», con la sua consueta verve, con la voglia di scherzare e felice di trascorrere una serata con la poesia. Ci ha dato l'ultima lezione, per l'ultima volta ci ha dato testimonianza del suo profondo amore per la poesia, quello stesso amore che ha saputo trasmettere a tanti di noi. ArmandoMaestro mio, grazie infinite per questo patrimonio che hai saputo trasmettere". Annota Federico.

Domani i funerali saranno celebrati presso il cimitero di Conza della Campania nel rispetto della normativa anti Covid, alle ore 16.