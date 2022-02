Altavilla, torna il raduno dei gemelli. Orgoglio twins per l'evento di Di Nardo La fotografa torna ad incantare la provincia di Avellino. Adesioni anche da fuori regione

Torna ad Altavilla Irpina il raduno dei gemelli. Si rinnova, nel paese del Palio dell’Anguria, l’appuntamento che diventa evento speciale, che dua anni fa portò in Irpinia oltre 40 coppie di gemelli. La prima edizione, del febbraio 2020, riscosse grande successo.La manifestazione è organizzata anche quest’anno dalla fotografa Antonia Di Nardo. L’appuntamento è per il 22 febbraio, dalle 17 alle 20.30, nel Chiostro Virginiano, sede del Comune di Altavilla Irpina.

Uomini e donne, bambini e anziani, insieme alla loro inseparabile metà sfuleranno nella cittadina irpina. Antonia Di Nardo si conferma ancora una volta artista autentica, fiera interprete del senso di tradizioni e unicità della sua terra l’Irpinia. Ancora una volta il raduno si conferma senso gioioso di appartenenza e sentimento condiviso di comunità.

"Sono molto felice - racconta Antonia Di Nardo -. Anche quest'anno torniamo a raccontare il miracolo della vita e sono tante le adesioni che stanno arrivando anche da fuori regione. Sarà un giorno speciale per guardare con gioia e senso di condivisione al futuro". Quanti interessati possono contattere il numero 3312173852. Quanti non potessero partecipare possono comunque inoltrare la loro foto in coppia al nuero 3284470188. Le foto diventeranno parte del Photo Wall un muto di vita e gemelli che sarà allestito il 26 dicembre, giorno di celebrazione dei Santi Cosma e Damiano.