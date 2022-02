Guardia di Finanza, concorso per la banda musicale: presentazione al Cimarosa Si cercano 13 componenti. Stamane la presentazione nell'Aula Magna del conservatorio di Avellino

Questa mattina il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha presentato nell’Aula Magna del «Conservatorio Cimarosa» il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 12 esecutori e 1 archivista della banda musicale della Guardia di Finanza.

Alla presenza del direttore Maria Gabriella Della Sala e del presidente Achille Mottola, hanno partecipato alla presentazione del concorso il Maggiore Alfredo Ferrentino in rappresentanza del Colonnello Salvatore Minale, comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Avellino, che ha voluto l'iniziativa, il Tenente Dario Di Coste - Maestro Vice Direttore della Banda musicale della Guardia di Finanza - in collegamento da Roma.