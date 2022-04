Convitto Pietro Colletta, venerdì 6 maggio la Notte nazionale del Liceo Classico La manifestazione quest'anno tornerà in presenza

Come ormai da tradizione, venerdì 6 maggio 2022 il Convitto Nazionale “Pietro Colletta", diretto da Maria Teresa Brigliadoro, aderirà all’ VIII Notte nazionale del liceo classico che quest’anno tornerà a svolgersi, in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid e secondo le indicazioni del comitato Nazionale, diretto dal Prof. Rocco Schembra, di cui fa parte il Prof.Pellegrino Caruso che spiega: "

L’evento conferma l’impegno di tutta una comunità scolastica che ha preservato l’ energia morale di chi vive la scuola con amore e costante dedizione.Glii studi umanistici consentono di resistere tra le tempeste emotive del tempo di pandemia e di compromessa pace tra i popoli.Cio che conta e' adeguare alla realtà spazi e tempi di vita e di apprendimento."

Nel corso della manifestazione, si percorrerà un ideale itinerario fisico ed emotivo “per verba ad sidera”, per dimostrare, sulla base di suggestioni teatrali, curate da Salvatore Mazza, e letterarie, a cura dei docenti, con l’intervento dei Proff. Toni Feoli, Massimo Arcangeli e dell’enigmista Luca Desiata che la padronanza delle parole si traduce in determinazione della vita ad inseguire e realizzare i propri sogni.

A suggello della Notte , sarà proposto come brano di lettura finale, comune agli oltre 300 licei classici aderenti all’iniziativa, un passo delle Dionisiache di Nonno di Panopoli, in cui viene ripresa l’invocazione di Zeus affinchè tutte le forze della natura si acquietino, in modo d consentirgli di unirsi a Semele per generare Dioniso Bromio, simbolo di quel “ fremito” di gioventù che può salvare il mondo.