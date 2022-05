Anche ad Avellino arriva la Notte dei Musei Martedì alle 10,30 la presentazione al Carcere Borbonico

Si terrà martedì 10 maggio, alle ore 10.30, presso la sede del Carcere Borbonico di Avellino, in via Dalmazia, la conferenza stampa di presentazione de "La notte dei Musei".

Nel corso dell'incontro sarà illustrato il programma, della dodicesima edizione della manifestazione culturale che si svolgerà il 14 maggio 2022 in contemporanea in tutta Europa.