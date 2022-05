Un premio alla memoria del poeta irpino Domenico Carrara La cerimonia e la consegna a Senigallia il prossimo 15 maggio

Un premio alla memoria per non dimenticare Domenico Carrara, giovane poeta e scrittore di Grottaminarda, scomparso tragicamente nel gennaio del 2021. Domenica prossima, durante la cerimonia conclusiva del Premio nazionale di poesia “L’arte in versi”, ideato e presieduto dal critico letterario marchigiano Lorenzo Spurio e bandito annualmente dall’associazione culturale Euterpe di Jesi, la consegna e il ricordo di Domenico.

Tale decisione ha, inoltre, ottenuto il riconoscimento ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ateneo nel quale Carrara si laureò. Il Premio verrà consegnato ai familiari di Domenico Carrara nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà il 15 maggio a Senigallia alla presenza della Commissione di Giuria del Premio e di rappresentanti del mondo della poesia e della cultura a livello nazionale.

Nel corso della stessa verrà ricordato il Poeta anche per mezzo della lettura di alcuni suoi componimenti. Inoltre gli organizzatori, come da loro prassi, pubblicheranno un volume antologico con le opere premiate nel corso di questa edizione e la motivazione critica stilata dal Presidente del Premio, Lorenzo Spurio, per l’attribuzione del riconoscimento ad memoriam.

Domenico Carrara morì un anno e mezzo fa, il ritrovamento, dopo cinque giorni di ricerche scattate in seguito alla sua scomparsa. Venne trovato senza vita vicino Bienno, in provincia di Brescia, dove sembra fosse caduto da un crepaccio durante una passeggiata in montagna. Domenico aveva 33 anni, lavorava come collaboratore scolastico nel bresciano. Era lau- reato in Lettere e Filosofia alla Federico II di Napoli e stava preparando una tesi per la laurea specialistica. Scrittore, poeta, volontario sempre impegnato nel mondo della cultura e della Comunità Carrara ha collaborato a vari progetti editoriali e iniziative culturali. Un curriculum costellato di premi e pubblicazioni, di meriti per la sua ars poetica.