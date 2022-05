Premiati tre studenti irpini al "Premio Eduardo Caianiello" La cerimonia all'Università di Salerno. Premiati gli alunni del Liceo Imbriani

Presso l’Aula P1 dell’edificio F3 si è tenuto il “XXVIII premio Eduardo Caianiello" che si terrà il 20 maggio presso università degli studi di Salerno. Si tratta di una lezione magistrale sulle tecnologie quantistiche proiettate verso una nuova rivoluzione, tenuta dal Marco Arzeo. Al termine della manifestazione sono stati premiati i vincitori del concorso. Tra gli altri anche i ragazzi del Liceo Statale Paolo Imbriani, del percorso di studi Scienze Applicate, che sono stati accuratamente seguiti dalla professoressa Oriana Fiore. I ragazzi saranno premiati per l’eccellente risultato raggiunto. 1° ex aequo Michele Prisco; 3° ex aequo Davide Alvino e per merito Andrea Avagnano, Luigi D’Arienzo Luigi Radano.