Lega italiana per i diritti dell'uomo, ad Avellino il comitato locale Si presentera` alla citta` il 12 luglio 2022 con un Seminario di Studio

E' stato istituito il Comitato Locale di Avellino della L.I.D.U. (Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo), con sede operativa presso lo studio legale di Salvia, sito in via Iannaccone,1, Avellino. L’assemblea dei soci costituenti il Comitato Locale di Avellino chiamata ad esprimere le cariche statutarie ha nominato le seguenti persone: Emanuele Esposito – Criminologo Clinico e Presidente del Comitato locale, l'avvocato Giovanna Perna, Tesoriere e l'avvocato Concetta Boccella, segretario.

Il Comitato Locale di Avellino si presentera` alla citta` il 12 luglio 2022 con un Seminario di Studio dal titolo “Sensibilizzazione e informazione sui temi della Mediazione Penale-Giustizia Riparativa e Centri di Assistenza alle vittime” con la partecipazione di autorevoli esperti del settore, evento che prevede la partecipazione di Rappresentanti Istituzionali e del Presidente Nazionale della L.I.D.U.