Il festival dei dj emergenti in memoria di Danilo: Ghemon ospite d'eccezione Si terrà il 28 luglio ad Avellino alla Smile Arena, dalle ore 19:30

Danilo d’Argenio, il giovane avellinese scomparso nel luglio 2021, a causa di un improvviso malore, aveva una passione travolgente per la musica house ed era dj e producer. La musica per lui era fonte di vita, energia pura che scopriva e riscopriva in ogni suo dj set e che amava trasmettere sempre agli altri. I festival musicali rappresentavano il divertimento puro e una passione da condividere. Da questo amore sconfinato per la musica e dal sogno di Danilo di rendere la città di Avellino più dinamica, l’associazione di promozione sociale Danilo d’Argenio – Realdaddy organizza Daddy’s, il festival di musica Techno/House volto a raccogliere fondi per il progetto "vogliamo un futuro per te".

Si terrà il 28 luglio prossimo, a Campo Genova, alla Smile Arena, dalle ore 19:30 in poi il primo festival per dj emergenti irpini e pensato per i giovani.

L'evento ha il patrocinio del comune di Avellino e della Provincia, sarà realizzato grazie alla sponsorizzazione di diverse e importanti aziende irpine e grazie alla collaborazione di alcune organizzazioni di eventi irpine: Hopera, Nada Mas, Glance, Inside ITA.

L'obiettivo è sostenere giovani che hanno bisogno di costruire il proprio futuro qui al sud, in particolar modo nella nostra Irpinia, terra di mezzo, che giorno dopo giorno vede uno spopolamento costante e che a causa di forze indipendenti dalla propria volontà non riescono. Si alterneranno su un palco progettato nei minimi dettagli per l'occasione, dj emergenti irpini che hanno condiviso con Danilo d'Argenio la passione per la musica e le serate di dj set ed artisti affermati del panorama musicale nazionale.

I dj irpini che si esibiranno sono: Alessandro Fontana, Flkts B2b Need2drop, Vittorio Barbone B2b Christian Bilotto, Yuri Dj, Chopier, Loco, Matthew Sawa, Dario B2b Nicola Martorano. Presenta l’evento Rita Stella Liberale. Vocalist Daniele Damaso.

Ospite d'onore della serata sarà GHEMON, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani che negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile a metà tra il cantautorato e il rap: un caso quasi unico all’interno dello scenario in Italia. GHEMON, artista irpino fortemente legato alla sua città, Avellino, ha abbracciato la causa della nostra associazione di promozione sociale con amore e senza esitazioni. Sono disponibili i biglietti per partecipare all’evento. Il ricavato della vendita sarà utilizzato per istituire borse di studio, dare nuove opportunità a giovani talentuosi della nostra terra e sostenere famiglie in difficoltà.