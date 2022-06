Vinicio Capossela protagonista del Ferragosto avellinese: concerto al Corso L'annuncio del Comune. L'artista di Calitri si esibirà il 16 agosto lungo il corso cittadino

Sarà Vinicio Capossela, il protagonista del concertone del 16 agosto lungo corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Ad annunciarlo, l’assessore agli eventi Stefano Luongo e il vicesidanco Laura Nargi: «Abbiamo l’onore di aver dato le origini ad uno dei più grandi cantautori italiani - scrive Luongo sulla sua pagina Facebook - ed è per questo che lo abbiamo scelto per il concerto del 16 agosto». Rolling Sponz Review, il nome dello spettacolo dell’artista di Calitri, che sarà accompagnato dalla musica di Peppe Leone, Giovannangelo De Gennaro, Victor Herrero, Vincenzo Vasi, Andrea Lanacchia e Mikey Kenney. «Appartengo a quelli che lontano se ne sono andati - scrive l’artista - ma sempre ritornano, però il seno della terra più non li trattiene, che già li hanno svezzati di fuori. Partono e continuano eternamente a tornare»