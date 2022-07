Dreams in time: l’album d’esordio di Alessio D’Orlando Verrà presentato all'Auditorium di Ariano Irpino il 25 luglio

Abitiamo una realtà che difficilmente si lascia persuadere dalla forza dell’illusione, del non concreto, dalle cose irrealizzabili. Esistono voci e suoni che non si arrendono a questa visione, ma resistono sovrastando la piattezza di fondo per concedersi la possibilità di perdersi all’interno di una realtà utopica.

"Nessuno sa chi sei davvero, nessuno sa cosa pensi. Quando torni a casa sei solo, tormentato dalle tue paranoie, dai tuoi pensieri, dai tuoi sogni, e ti rifugi sempre lì in quel mondo incompreso da tutti ma che per te è tutto.

Si presenta così Dreams in time, l’album strumentale realizzato dal chitarrista e compositore Alessio D’Orlando, con l’aiuto di Fabio Calabrese al basso, Raffaele Leone alla batteria, Andrea D’Orlando e Bruno Stanco all’aspetto grafico e ThePangea alla produzione.

È un progetto che si presenta come un contenitore di energie tenaci, condensate in un unico lavoro. Coinvolge diverse persone, ognuna delle quali ha contribuito con le proprie motivazioni a dare forma a questo sogno.

Dreams in time è un concept album introspettivo che presenta sei tracce collegate tra loro: INTRO, INCEPTION, DREAMS IN TIME, BREAK POINT , ALONE, WAITING FOR THE SUNRISE. Rappresentano un percorso intimo che prende forma nel tempo, accarezzando le insicurezze, accettando le paure, scavalcando il fitto buio delle aspettative, per arrivare a trovare la luce di un nuovo giorno. Come le tracce hanno bisogno le une delle altre per completarsi, anche l’album che le racchiude s’interseca con le vite degli altri, tra chi lo ha reso possibile, chi lo ha sostenuto e chi lo ha ascoltato. La forza dell’album risiede inoltre nelle consapevolezza del territorio musicale in cui si muove, che riesce a spaziare tra varie sonorità, tra cui rock, funk, hip hop e che s’incontrano per dare forma a una nuova realtà sospesa.

Il 25 luglio l’album verrà presentato all'Auditorium comunale di Ariano Irpino per dare la possibilità a tutti di immergersi completamente all’interno di questo grande sogno.