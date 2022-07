Conto alla rovescia per Sentieri Mediterranei: si estende in altri 4 comuni La kermesse anche a Capriglia Irpina, Sorbo Serpico, Montefredane e Grottolella.

Dopo l’anteprima andata in scena lo scorso 14 luglio – appuntamento che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica – è scattato il conto alla rovescia per l’avvio dell’edizione 2022 di Sentieri mediterranei (Dialogo tra culture), la rassegna da sempre punto di riferimento dal punto di vista artistico e culturale dell’estate campana. Due le grandi novità della 23esima edizione.

La prima: il coinvolgimento nella kermesse di altri quattro comuni irpini. Summonte, uno dei borghi più belli d’Italia, capofila. “Nell’ottica dell’allargamento dell’offerta artistica e culturale – ha precisato il sindaco Pasquale Giuditta – abbiamo deciso di coinvolgere quest’anno altre piccole realtà della provincia di Avellino”. Rientrano, dunque, anche Capriglia Irpina, Sorbo Serpico, Montefredane e Grottolella.

Seconda novità: il ritorno di Beppe Barra, primo direttore artistico della rassegna. Lo schema del festival prevede sia appuntamenti musicali che laboratori culturali.

Il primo appuntamento in calendario è programmato per questa sera a Sorbo Serpico. Nel pomeriggio alle 16 visita guidata nel centro storico del paese, alle 22 in piazza Municipio il concerto di “I Baronna & Juan Carlos Zamora”.

Domenica 24 luglio, invece, si ritorna a Summonte. Si parte alle 9 del mattino Appuntamento alle ore 9 presso l’Info-point del comune di Summonte) per l’escursione a cura dell’associazione Irpinia Trekking presso Campo San Giovanni, area protetta del Parco regionale del Partenio: prevista anche la possibilità di effettuare l’arrampicata sportiva.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 16 visite guidate presso il complesso castellare Torre angioina, museo civico di interesse regionale.

Alle 16,30 l’animazione al Borgo

Alle 20,30 in piazza De Vito laboratorio culturale con Max De Tomasi “La Borsa Nova, origini e sviluppo).

“E’ con emozione e soddisfazione – aggiunge il primo cittadino di Summonte, Pasquale Giuditta – che presentiamo questa 23esima edizione di Sentieri mediterranei, una rassegna che da sempre si caratterizza per la sua offerta culturale e musicale e che rappresenta un momento fondamentale di promozione territoriale. L’auspicio è che possa essere il segno di rinascita per l’intera comunità regionale. Sottolineo ancora – conclude Giuditta – con grande gioia il ritorno di Beppe Barra, a cui va il mio personale ringraziamento”.

In allegato alla mail troverete il programma completo degli eventi.

Per quanto riguarda il comune di Summonte, invece, in programma altri tre appuntamenti che si aggiungono all’offerta generale. Tra questi Beppe Barra in concerto il 18 agosto.