Avellino Summer Fest, week end in centro con la musica Stasera il jass davanti alla Dogana, domani la tradizione e domenica il duo e André

Si prospetta un altro weekend tutto da vivere per quanto riguarda gli eventi in programma dell’Avellino Summer Fest. Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, ritornano le rassegne musicali con il Jazz al Centro Storico (questa sera), il Sabato in Piazzetta e la Domenica Italiana.

In pieno centro saranno di scena svariati artisti, ognuno col proprio stile e con il proprio genere musicale. Si parte questa sera, con l’imperdibile musica Jazz al Centro Storico, davanti alla Dogana. Evento previsto alle ore 21:30 con Il 'Round Midnight Quartet, una formazione di giovani musicisti irpini che propone una personale interpretazione di alcuni popolari jazz standards. Si avvale per l'occasione della preziosa collaborazione del batterista Manuel Capolupo, Voce di Paola Primaverile, alla chitarra Piergiorgio Farese, al pianoforte Bruno Fontana e al contrabbasso Federico Luongo.

Sabato sera invece l’appuntamento sarà in piazza Biagio Agnes alle ore 21:30, con Antonio Scafuri e Sandro Amato. Serata all’insegna della buona musica, con performance live, due chitarre e due voci. Il genere dei due artisti è molto vario, perchè si passa dal napoletano al classico per arrivare al moderno, stessa cosa dicasi per i pezzi in italiano. Una piacevole ed esaltante esibizoni a cui proprio non si può mancare!

La Domenica Italiana sarà caratterizzata da un imperdibile concerto in Piazza Libertà dedicato ad uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana: Fabrizio De Andrè. Andrà in scena il Duo De Andrè, formato nel 2021 da due giovani e talentuosi musicisti.

La voce di Andrea Filippi, straordinariamente somigliante all’originale, la sua chitarra ed il pianoforte, insime alla violinista Louise Antonello, regaleranno al pubblico uno spettacolo a dir poco emozionante. Un’appassionante narrazione fatta di musica e parole per incontrare e riscoprire il grande cantautore genovese attraverso molti dei suoi capolavori.

Insomma saranno tre giorni ricchi di concerti spettacolari che animeranno le strade della nostra città; ci sono tutti i presupposti per trascorrere delle serate magiche in compagnia di tanta buona musica.