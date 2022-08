Istruzione, la scuola Cipolletti aderisce alla Campagna Bonus Bambini Aperte le iscrizioni per la fascia di età 0-11 anni

La scuola Cipolletti aderisce alla Campagna INPS Bonus Bambini. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2022/23 per i bambini da 0 a 11 anni, per Nido, Infanzia e Primaria. L'Istituto Cipolletti è la prima scuola dove si parla, si gioca e si studia in Lingua Inglese, nelle tre sedi di Avellino, in Via Pennini 20, a Chiusa di Montoro, località via Turci e a Sant'Eustachio di Montoro, in via Casale di Sopra 1. Per informazioni contattare il 340 60 43460.