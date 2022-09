Avellino Summer Fest, arriva il festival Andromeda con Cosmo e Samuel Dal 15 al 17 settembre alla Smile Arena

Grazie all’associazione Andromeda la Smile Arena di Avellino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 15 al 17 settembre l’appuntamento è con il Festival Andromeda. L’assessore Stefano Luongo, tramite i suoi profili social ufficiali, ha annunciato la line-up degli artisti principali che prenderanno parte alla tre giorni del festival. La programmazione completa sarà comunicata successivamente. Il festival non sarà incentrato solo sulla musica ma coinvolgerà numerosi partner per una manifestazione dedicata completamente alle nuove generazioni. Si parte il 15 settembre con Cosmo, al secolo Marco Jacopo Bianchi, uno dei maggiori artisti della scena elettronica nazionale e internazionale.

Proseguirà il 16 settembre con l’appuntamento del party targato “Muevelo”. Chiude la programmazione il cantautore Samuel, storica voce dei Subsonica, il 17 settembre. Il conto alla rovescia e già partito per l’ultimo grande evento che è anche inserito nel cartellone dell’Avellino Summer Fest.