"Antiqua", arte e bellezza dal passato nella mostra del professore Gengaro Domani si chiude al Circolo della Stampa l'esposizione dedicata ad arte e collezionismo

Antiqua, una mostra di Pasquale Gengaro al Circolo della stampa per riscoprire la bellezza del passato e del collezionismo. Si chiude domani il percorso espositivo, che il professore Gengaro ha costruito con passione e cura. 14 i giorni di allestimento nel Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 22. Due settimane per riscoprire come e quanto l'antiquariato resti racconto nobile del tempo che scorre. Una mostra che molti avellinesi hanno apprezzato, cogliendo tutto il senso d'arte, che il professore Gengaro ha costruito in anni di studio e ricerca.

«Abbiamo attraversato un momento buio in cui bisognava attendere e difendere le posizioni, l ’arte, l’espressione artistica anche essa ha dovuto attendere, sapendo attendere. Non si annulla la storia né le culture immateriali, le idee e le immateriali la produzione artistica.

Oggi siamo qui ad osservare come un museo immaginario diventato reale: i dipinti, gli arredi, gli oggetti che vediamo testimoniano la centralità di Avellino, sul panorama artistico a partire dal seicento”. Spiega Gengaro.

“Oggi fare esposizione significa possedere tante caratteristiche dalla conoscenza degli artisti e di arredi importanti, alla sensibilità nei confronti della cultura, ad una padronanza nell’organizzazione degli eventi”. La mostra di Gengaro ha trasportato tanti avellinesi e esperti, curiosi e appassionati in un caleidoscopico viaggio tra la bellezza di pezzi d’arte, oggetti antichi e quadri di un tempo passato.