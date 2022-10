Avellino, teatro Gesualdo: ecco gli artisti della nuova stagione E' stato presentato questa mattina il cartellone della stagione 2022/2023

Sedici spettacoli per un cartellone che abbraccia ogni settore, dal ballo al teatro, alla musica classica e contemporanea. Il teatro Carlo Gesualdo di Avellino, finalmente alza il sipario per la nuova stagione 2022/2023

Si parte il 13 novembre con Vecchioni e si conclude il 7 maggio con il pianista Stefano Bollani.

Per la prima volta dopo la pandemia, il Comune si avvia alla gestione propria del Massimo avellinese. «Il comune non ci rimetterà un euro - ha precisato il sindaco Gianluca Festa, il cartellone, per un costo di 550mila euro circa (compreso di utenze, sicurezza e cachet) sarà coperto da fondi Poc e incassi. L’amministrazione finalmente rientra nella gestione del teatro, siamo felici perché il teatro deve essere della cittadinanza”.

Costi minimi anche per gli abbonamenti. Il direttore artistico Enrico Provenzano ha annunciato un cartellone di qualità per prezzi irrisori. «Stiamo lavorando- dice Provenzano -affinché questa struttura diventi un hub nazionale della cultura con lo sguardo sempre fermo alle realtà locali».

Per quanto riguarda il cartellone, si comincia il 13 novembre con Roberto Vecchioni.

Il 7 dicembre sarà la volta del famoso musical Grease. Il 15 dicembre spazio alla musica con la voce dell’intramontabile Umberto Tozzi, il 22 dicembrini in scena la compagnia teatrale di Paolo Ruffini. Il 29 dicembre si esibirà in concerto l’orchestra Ukrainianradio.

Il 4 gennaio 2023, spettacolo dedicato ai più piccoli con Anna ed Elsa, ispirato a Frozen. Il 7 cabaret con Maurizio Battista . Il 14 gennaio ci sarà il Conservatorio Cimarosa con le Nozze di Figaro. Il 22 gennaio spazio alla danza con l’étoile Eleonora Abbagnato. Fuori abbonamento invece il 4 febbraio il concerto di Claudio Baglioni. Si riprende il teatro il 7 febbraio con Tosca d’Aquino e Giampiero Ingrassia.

A seguire, l’11 marzo con Claudia Gerini e Solis String Quartet e due serate invece, il 18 e 19 marzo, con Claudio Bisio. Un altro fuori abbonamento il 28 marzo con Ermal Meta. Mentre il 13 aprile Sergio Castellitto porterà in scena “Zorro”. Il 29 aprile la comicità di Checco Zallone e per finire il 7 maggio il pianista Stefano Bollani.