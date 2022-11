Fondazione Città di Avellino, il prefetto Spena: "Ormai ci siamo" "L'istruttoria è in conclusione, dopodichè arriverà il via libera"

Manca davvero poco per la nascita della Fondazione per la Cultura ad Avellino. Il sindaco Festa lo aveva annunciato nei giorni scorsi a margine del Premio Ettore Scola all'ex Eliseo, oggi lo ha confermato il prefetto Paola Spena a margine della commemorazione dei defunti al cimitero. “L'istruttoria è pressochè in conclusione - ha dichiarato la Spena - c'è soltanto qualche piccolo aggiustamento da fare, e quindi credo che a brevissimo ci sarà anche l'iscrizione nel registro e il via libera alla Fondazione. Naturalmente noi monitoreremo la Fondazione rispetto a quelle che sono le sue finalità e cioè il recupero culturale del territorio e delle strutture cittadine, come l'Ex Eliseo, il teatro Gesualdo, Casina del Principe e Villa Amendola”.