I cacciatori di Contrada donano la carne alla Mensa dei Poveri di Avellino La beneficienza di un gruppo di amici

Un’azione d’amore che va oltre la loro passione per la caccia. Un gruppo di cacciatori di Contrada hanno donato diversi kg di carne di cinghiale alla Caritas di Avellino. Un dono particolare per la mensa dei poveri che negli ultimi tempi fa registrare un incremento di ospiti. Il gruppo di amici cacciatori non è nuovo a questo tipo di beneficenza. Già altre volte si è distinto per donazioni in favore dei meno abbienti e questa volta il loro contributo è stato diretto alla casa dei poveri di Avellino.