Poliziotto ucciso dal covid: a Montevergine il ricordo di Giuseppe Manfra Aveva 41 anni. Il 10 dicembre nel Santuario di Montevergine un concerto Gospel per ricordarlo

Il 10 dicembre, alle 17.00, presso il Santuario di Montevergine, si terrà il concerto in memoria di Giuseppe Walter Manfra. Un'iniziativa che nasce per ricordare Giuseppe, poliziotto, vittima del Covid a soli 41 anni. Assistente capo Giuseppe Walter Manfra è stato stroncato in ospedale dal coronavirus due anni fa. Giuseppe aveva 41 anni e, dopo aver prestato servizio presso la questura di Napoli, era arrivato alla Polizia stradale di Avellino. Un tragico lutto quello della morte del 41enne amato da tanti, colleghi, amici, i suoi adorati parenti e familiari. "La tua amicizia ci accompagnerà per l'eternità" si legge sull'invito che presenta il concerto Gospel, che tra fede e note ricordrerà il giovanissimo agente.