Puck Teatrè al Teatro Partenio di Avellino con uno spettacolo al buio Per 30 minuti gli spettatori avranno come unico riferimento la musica Edo Notarloberti

“L’Aggiustatutto” è il titolo dello spettacolo in scena domenica 11 dicembre 2022 alle ore 11.00 al Cinema Teatro Partenio di Via Verdi ad Avellino. Si tratta del secondo appuntamento della Rassegna per Famiglie organizzata dall’Associazione culturale Puck Teatrè.

Una occasione per riunire al buio per circa 30 minuti gli spettatori che avranno come uniche tracce la musica del violinista Edo Notarloberti e le voci degli attori Jessica Anna Festa che è anche autrice dell’Albo illustrato, Martha Festa, Antonio Lippiello, Alberto Tortora e del giovanissimo Lorenzo Brosca.

La performance rientra nel percorso di buioterapia di cui si è fatto interprete da tempo il maestro Edo Notarloberti.

Un modo per riprendere l’ascolto di se stessi nel silenzio del buio, accompagnati solo da una piccola luce che è metaforicamente una lucciola consegnata ad ogni spettatore all’ingresso e prima dell’inizio dello spettacolo. Perché è proprio attraverso il buio che lo spettatore è concentrato su se stesso e non può fare altrimenti e ritrova l’ascolto del proprio battito cardiaco, della propria respirazione, ritrova anche il suono dei propri pensieri. Concentrazione totale per seguire il protagonista Renzo, che nella vita corre più degli altri, interpretato dal giovane e brillante attore all’anagrafe Lorenzo Brosca che …finalmente arriva alla bottega dell’Aggiustatutto, dove un cordiale omino sa riparare gli oggetti più strani ed insoliti ma non ha mai provato ad accordare un cuore stonato, come quello di Renzo . Una serie di battute tra i due che danno vita ad un dialogo al buio che lascia spazio all’immaginazione su temi che vanno dalla solitudine delle persone anziane, alla velocità con cui la vita assale ognuno nella quotidianità, dalla inclusione alle disabilità.

Nel finale, una volta riaccese le luci, si apre poi la fase di interazione dove i bambini posso partecipare alla stesura di alcune pagine del libro lasciate in bianco dall’autrice. La redazione del libro si avvale delle illustrazioni realizzate da Chiara Pepe e delle grafiche curate da Lara Belcastro, edito da Saremo Alberi Editore.

“ E’ per noi di Puck Teatrè una occasione importante di introspezione ma allo stesso tempo di apertura attraverso l’applicazione di questa pratica sempre più diffusa , la buioterapia- spiegano Martha e Jessica Festa - Stiamo registrando un buon riscontro di pubblico, un fatto positivo che dimostra l’interesse ad una nuova maniera di coniugare musica e teatro. Avellino ci restituisce una piazza di spettatori sempre più attenta e curiosa verso le cose nuove. In questa città è la prima volta che viene proposto un evento del genere, una sorta di esperimento, ma siamo certe che ci sarà un seguito”.