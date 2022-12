Mercogliano, speranza e integrazione nel libro "Campioni per caso" La presentazione domani nell'aula consiliare

E’ dedicato alle tante persone in cerca di un futuro i cui destini si incrociano nelle acque del Mediterraneo, il nuovo libro del dottore Antonio Santoro, "Campione per caso", edito dalla Scuderi. Un messaggio significativo, universale, di speranza ed integrazione che non poteva non essere al centro del calendario degli eventi natalizi del comune di Mercogliano, quest’anno molto vicino a questi temi.

Attraverso le letture dell’artista irpino Giuseppe Joy Saveriano e la sapiente moderazione del giornalista Marco Grasso, domani 14 dicembre, a Mercogliano, alle ore 17:30 nell’aula consiliare M.Tosone, si ripercorrerà, insieme all’autore, una toccante storia di vita, di sport e di immigrazione.

A fare gli onori di casa ci saranno il Sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio e l’Assessore alle politiche sociali Elena Pagano, che hanno voluto fortemente la presenza all’evento di tutti i ragazzi stranieri non accompagnati che sono ospiti in città e che, grazie ad un progetto conseguito dall’Amministrazione comunale e affidato alla Cooperativa Marinella e al Consorzio Matrix, stanno seguendo un importante percorso di formazione e di integrazione nella comunità locale.