Andy Warhol ad Avellino all'ex Eliseo. L'annuncio del sindaco Festa Dal 6 gennaio al 5 febbraio la mostra dedicata al re della Pop art

"Dopo lo straordinario successo del Premio Internazionale intitolato ad Ettore Scola, torniamo all’ex Cinema Eliseo per un altro appuntamento prestigioso Con Andy Warhol - An American Artist portiamo ad Avellino 50 tra le opere più importanti del genio incontrastato della Pop Art".

E' l'annuncio che il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha lanciato oggi dalla sua pagina social. Dal 6 gennaio al 5 febbraio l'ex Gil diventa la casa della Pop art.



"Con una mostra di questa portata non solo incrementiamo l’offerta culturale, ma valorizziamo ulteriormente un luogo di arte e socialità come l’Eliseo dopo anni di buio - aggiunge Festa - La mostra dedicata ad Andy Warhol rappresenta per la città di Avellino uno stimolo ulteriore a vivere l’arte e farne un patrimonio collettivo su cui investire, sicuri che possa offrire lo spunto, soprattutto per le nuove generazioni, ad aprire più vasti orizzonti".

La mostra: un percorso sensoriale tra cultura e arte

La mostra a cura di Raffaele De Felice, racconta la rivoluzione del genio di Pittsburgh attraverso un percorso espositivo di oltre 50 opere creando un intreccio sensoriale tra cultura materiale e arte contemporanea. Andy Warhol fu l'artista determinante nella rinascita artistica della seconda metà del Novecento: cambiò il concetto stesso di arte sovvertendo l’estetica di un’intera generazione. Il percorso di mostra sarà composto non solo dalle opere d'arte ma anche da una stretta selezione di video, documentari della Factory e da alcuni film dell'artista. Apertura dal martedi alla domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.