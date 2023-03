Un eroe sul volo Parigi Roma, ad Avellino il protagonista del libro Un momento di confronto organizzato dal segretario provinciale Ugl Costantino Vassiliadis

La vicenda di un eroe Ermenegildo Rossi, che ha messo in salvo 140 passeggeri sul volo Parigi Roma, raccontata da Emanuele Merlino nel suo ultimo libro. La storia ha come protagonista un sindacalista dell'Ugl ed assistente di volo, che, il 24 aprile 2011, salvò la vita di 140 passeggeri sul volo Parigi-Roma. In quella circostanza un passeggero prese in ostaggio una hostess con l'obiettivo di dirottare l'aereo verso Tripoli. L'intervento coraggioso di Rossi scongiurò l'epilogo cruento. Un atto eroico per il quale fu insignito, nel 2017, della Medaglia d'Oro al Merito Civile. Ieri al circolo della stampa di Avellino è stato presente proprio lui, il protagonista dell’avventura e l’autore del libro. Un momento di confronto organizzato dal segretario provinciale dell'Ugl Avellino Costantino Vassiliadis. A moderare il dibattito Pierluigi Melillo, direttore di Ottochannel tv, canale 16.