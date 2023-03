Toponomastica al femminile ad Ariano: il comune premia i vincitori del concorso Il comune ha aderito alla campagna "8 marzo, tre donne, tre strade

ll comune di Ariano Irpino, nell’ambito delle azioni inerenti le politiche sociali e culturali per il conseguimento della parità di genere, domani 8 marzo 2023 alle ore 11.00 nella sala conferenze del palazzo degli uffici premierà gli alunni vincitori del concorso di toponomastica al femminile:"Ariano sulle vie della parità".

Con il concorso il comune ha aderito alla campagna “8 marzo, tre donne, tre strade”, promossa dall’associazione nazionale toponomastica femminile, impegnandosi a dedicare ogni anno tre aree di circolazione (strade, piazze vicoli, viali vie, et cetera) a tre figure femminili.

Le scuole mediante dei prodotti didattici hanno fornito alla commissione toponomastica dell’ente delle proposte di intitolazione al femminile di luoghi cittadini.

Il carattere trasversale della toponomastica offre numerose opportunità didattiche di integrazioni interdisciplinari e, nel contempo, permette a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi di sviluppare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione alle scelte di chi amministra la città, nel rispetto dei valori dell’inclusione.

Il nome e lo spazio in cui si vive, infatti, coniugano l’astrazione del nome con la concretezza dei luoghi fisici, mettendo in evidenza che uno spazio fisico può in molte occasioni assumere valore simbolico.