I trent'anni del Taurasi Docg: pronta la tre giorni di festeggiamenti Da sabato 25 marzo a lunedì 27, si dipanerà un racconto con mostre, visite e degustazioni

Un compleanno speciale per Taurasi e per l'Irpinia. Il marchio Docg del vino Taurasi compie 30 anni. Questa mattina il presidente del Gal Irpinia, Giovanni Maria Chieffo ha raccontato come è nata l'idea e il sogno del marchio: “Di quei giorni ho un ricordo molto nitido – ha detto - Anche se sono passati più di trent’anni. E ho la percezione esatta di una scintilla che attraversò la mia mente. E' così, del resto, che nascono le idee.

E quella è stata un’idea di cui vado fiero. Non vorrei peccare di presunzione, ma sono certo che l’ottenimento del riconoscimento Docg per il Taurasi è stato il momento della svolta, quello che ha aperto le porte ad una vitivinicoltura in provincia di Avellino vissuta come fattore produttivo, come espressione di un’agricoltura che è diventata moderna, il terreno fertile su cui ha attecchito un sistema imprenditoriale oggi fittissimo”.

E saranno tre giorni di festeggiamenti da sabato 25 marzo a lunedì 27, si dipanerà un racconto lungo trent’anni narrato con mostre, visite guidate alle aziende vitivinicole, incontri, banchi di degustazione con assaggi di prodotti tipici, masterclass e laboratori del gusto. Obiettivo: seguire il cammino di questo vino rosso grande quanto prezioso, già Doc dal maggio del 1970, diventato poi Docg il 27 marzo del1993.

Luoghi fulcro dove incontrarsi: il Bordo di Taurasi, il Castello Marchionale di e le dolci colline dell’Irpinia. Attori principali e ideatori sono l’Associazione Italiana Sommelier Campania, il Consorzio di Tutela dei vini d’Irpinia, il Comune di Taurasi e il Movimento Turismo del Vino, general contractor il G.A.L. Irpinia, collaborano anche la Fondazione Sistema Irpinia, e per la parte gastronomica, l’Istituto Alberghiero di Ariano Irpino. Sinergie e unione di forze per incorniciare un momento magico di promozione di un prodotto locale di eccellenza e del suo del territorio.