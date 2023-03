Pink Floyd, Camarillo Brillo celebra i 50 anni di the dark side of the moon Sabato l'evento per l'omaggio di un capolavoro della musica moderna

Appuntamento da non perdere da Camarillo Brillo Dischi. Lo storico store di musica celebra i cinquant'anni di un capolavoro della musica moderna.

Un omaggio ai Pink Floyd con l'esposizione di 50 copie differenti e particolari di “the dark side of the moon”. Inoltre, non mancheranno curiosità a cura di Carmine Libretto.

Solo per citarne qualcuna: 50 milioni di copie vendute, stampato tutti gli anni a partire dal 1973 al 2022 (tranne il 2010) in 62 paesi del mondo. In quasi 1000 versioni differenti e su 11 tipi di supporti (vinile, cassetta, stereo 8, cd, nastro revox, laser disc, dvd, blu ray). In 13 modalità differenti (picture, colorate, promo, multichannel, edizione club, box set, numerate...), su più di 490 label differenti (molte delle quali non autorizzate), per 950 settimane nella classifica billboard top 200. L'evento si terrà sabato 25 marzo, dalle 11 fino alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.00.