Banksy sbarca ad Avellino: "La cultura come volano per il turismo" Settanta opere dei maestri della street art visitabili all'Ex Eliseo fino al 4 giugno

La street art di Banksy sbarca ad Avellino. Le opere dell'artista inglese senza volto e di altri maestri del genere in mostra all'ex Eliseo da oggi fino al 4 giugno.

Dopo il grande successo di pubblico registrato con la mostra di Andy Warhol, con 8000 visitatori anche da fuori regione, l'Amministrazione comunale punta ancora sull'arte e la cultura come volano per il turismo.

"Avellino è ormai entrata nel circuito delle grandi mostre - dichiara il vicesindaco Laura Nargi - Con l'assessorato al Turismo e l'assessorato alla Cultura crediamo molto nell’arte e nella cultura come volano per attrarre turismo. In questa mostra avremo anche uno strumento in più, che servirà ai visitatori per fare una passeggiata più consapevole tra le opere, un Qr code vicino a ogni opera, attraverso il quale si può scaricare un'audioguida gratuita".

"Banksy è l'artista, dopo Warhol, oggi più conosciuto – gli fa eco il curatore della mostra, Matteo Vanzan - soprattutto perché attraverso la lettura delle sue opere, noi riusciamo a comprendere il senso della street art che è il ripensamento della società contemporanea, delle sue contraddizioni e dei suoi difetti”.