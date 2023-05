Due passi nel futuro, la Diocesi di Avellino riflette sulle tecnologie digitali L'Ufficio scuola ha organizzato due incontri per giovani maturandi

L’Ufficio Scuola della Diocesi di Avellino in collaborazione con il Consiglio di Studio in Ingegneria Elettronica dell'Università di Salerno presentano DUE PASSI NEL FUTURO Un percorso in due passi verso l’Esame di Maturità per riflettere assieme sull’impatto delle tecnologie digitali, di Internet e del Web, dell’IA sul mondo in cui viviamo. Gli incontri si terranno il 5 e 12 maggio 2023 alle ore 16:30 presso il Polo Giovani della Diocesi di Avellnino in via Morelli e Silvati 16.

Primo incontro: “CAMBIO DI PARADIGMA: CRISI E OPPORTUNITÀ”. Malka Older intervistata da Annachiara Guerra

Malka Older, scrittrice, sociologa e operatrice umanitaria. Ha maturato un'esperienza decennale nel campo degli aiuti umanitari e dello sviluppo, progettando e attuando iniziative di sviluppo economico in contesti post- catastrofe tra i quali Sri Lanka, Uganda, Darfur, Indonesia, Giappone e Mali. Autrice del best seller Infomocracy.

Secondo incontro: “WEB EVOLUTION” Rossella Dolce & Fiorenzo Pilla intervistati da Annachiara Guerra

Rossella Dolce (Psicologa e Psicoterapeuta) e Fiorenzo Pilla (Esperto di evoluzione e tutela della personalità digitale e di editoria elettronica), sono co-Autori di numerosi testi tra cui “Love, Sex & Web”, “Il Web che odia le donne”, “Manuale per difendersi dalla post-verità: Come combattere bufale e inganni del mondo digitale”.

Annachiara Guerra, laureata in Scienze della Comunicazione, è borsista di ricerca presso presso l’Università di Salerno e collabora con le cattedre di Sociologia dell’immaginario tecnologico e Sociologia dei processi culturali.