Da Helsinki ad Atripalda per le epigrafi cristiane di Abellinum Giovedi lo studioso Heikki Solin terrà un convegno nella cittadina del Sabato

Giovedì 18 maggio, alle ore 17:00, nell’aula consiliare del Palazzo di Città ad Atripalda, si terrà un evento straordinario. Sarà infatti presente il prof. Heikki Solin, illustre storico dell’antichità e docente emerito dell’Università di Helsinki.

Lo studioso, tra i più importanti epigrafisti del nostro tempo, interverrà nel convegno “Le epigrafi cristiane di Abellinum”, affiancato dalla dottoressa di ricerca dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, Paola Caruso.

Nel merito, si discuterà sugli studi effettuati dall’insigne docente universitario, così come ci illustra il consigliere comunale con Delega alla Cultura ed ai BB.CC., Lello Barbarisi: “Il Prof. Solin, anni fa, fu affidatario dello studio di un’importante quantità di epigrafi di Abellinum recanti anche data consolare. Si trattava principalmente di quell’enorme patrimonio proveniente dal sottofondo della Basilica Paleocristiana di Capo la Torre. A distanza di anni avremo la possibilità di conoscere anche fatti nuovi che ci riguarderanno, o che almeno avranno a che fare con le nostre radici, e che naturalmente sono il frutto dell’analisi operata dal Prof. Solin. Si tratta senza dubbio di un incontro memorabile per la nostra comunità che peraltro arriva dopo un mio lungo inseguimento allo scienziato. Per le ragioni su esposte il mio invito a tutti a partecipare”.