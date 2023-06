Ad Avellino il noir di Massimo Cotto, vincitore del Bancarella 2023 Lo scrittore, giornalista e conduttore radiofonico, presenterà al pubblico “Il re della memoria”

Con un ritmo incalzante e un'atmosfera sensuale, "Il re della memoria" segna l'esordio nel genere noir dello scrittore, giornalista e conduttore radiofonico piemontese, Massimo Cotto.

L’autore, accolto alla Chiesa del Carmine dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, venerdì 9 giugno alle ore 17:30, presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro letterario, edito da Gallucci, che gli è valso il Premio Selezione Bancarella 2023, alla sua prima esperienza con il genere noir.

«Sono molto contento di ospitare nella splendida location della Chiesa del Carmine Massimo Cotto e tenere a battesimo in città il sorprendente lavoro che marca il suo esordio nella narrativa noir - afferma il primo cittadino Gianluca Festa - Avellino ama la letteratura e attraverso iniziative di questo tipo puntiamo a coinvolgere autori di primissimo piano e, allo stesso tempo, stimolare la curiosità di un pubblico che, sono convinto, accorerà numeroso».

Nel romanzo di Cotto, tutto ruota attorno alle vite di Ariel e Linda. Sono trascorsi vent'anni dalla tragica notte che ha cambiato per sempre le loro esistenze. Lei è una donna affascinante e complicata che torna e riporta alla luce quel passato. Lui è un uomo poco più che trentenne, misterioso, con alle spalle molto dolore. E nel suo presente c'è un'altra donna, Astrid, a cui non può e non sa rinunciare. Quando ciò che credevano di avere sepolto ricomincia a tormentarli, la fragile sicurezza di Ariel e Linda si sgretola. Riusciranno a liberarsi di quello che non hanno mai dimenticato? Pensavano davvero che le ferite potessero rimarginarsi? Certi ricordi possono anche uccidere.