Quale Meridione? Manlio Rossi Doria a 35 anni dalla scomparsa Appuntamento sabato 8 luglio al Circolo della Stampa di Avellino

“Quale Meridione ? – Manlio Rossi Doria a 35 anni dalla scomparsa” è il titolo del convegno promosso ed organizzato da “Insieme per Avellino e l’Irpinia” per sabato 8 Luglio alle ore 17,00 al Circolo della Stampa di Avellino. Sarà l’occasione per ricordare altri grandi meridionalisti, come l’andrettese Pasquale Stiso a 100 anni dalla nascita, ed il lucano Rocco Scotellaro, sempre nel centenario della nascita.

L’auspicio è che dal dibatitto emergano elementi utili per contrastare lo spopolamento dei nostri territori e ridurre il divario tra la terra della polpa e quella dell’osso, come amava definire Rossi Doria. Con l’occasione vi sarà anche un’esibizione musicale di alcuni studenti dell’I.C. Perna Alighieri di Avellino.