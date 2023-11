Poesie e matita: ecco l'agenda poetica di Maria Sofia Ortu e Aldo Cuoco Un'agenda poetica che accompagnerà il pubblico nel 2024

Ricordi impregnati della polvere del carboncino. Moti dell'anima che inseguono le immagini, impresse su carta dai guizzi di una matita. Maria Sofia Ortu ha aperto il cuore per regalare una raccolta di versi al suo affezionato pubblico, che la segue con affetto sin dal suo esordio letterario.

È nata così 'Poesie e matita', un'agenda poetica che accompagnerà il pubblico nel 2024, con poesie e disegni per ogni mese del nuovo anno.

In questa nuova avventura, Maria Sofia Ortu è accompagnata da suo cognato Aldo Cuoco, esperto di disegno e storia dell'arte e docente di geografia in pensione, che con grande maestria ha realizzato gli schizzi a corredo di ogni poesia.

Spiega Maria Sofia Ortu: "Le poesie inserite nell'agenda sono la mia prima produzione, alcune scritte al liceo e altre negli anni Ottanta e Novanta; solo l'ultima, 'Ti Vedrò', dedicata a mio figlio Domenico, appartiene a quelle più recenti. 'Poesie e matita' è un omaggio a chi mi vuole bene".

Maria Sofia Ortu è specializzata in scrittura creativa per l'infanzia. Ha pubblicato 'Ali' e il mondo sommerso' (Polis Sa Edizioni, 2021), vincitore del Premio Speciale della Giuria ' Costa d'Amalfi Libri ' 2021; 'Il Segreto di Mattia ' ( Polis Sa Edizioni, 2022), menzione speciale nell'ambito del Premio Costa d'Amalfi Libri 2023. È stata premiata nell'ambito del Terzo Concorso di poesia in lingua e vernacolo 'Bernarducci - Lorenzetti ', Città di Terni 1997; una sua poesia, 'Amanti', è stata inserita nell'antologia 'L' Amore e il tempo '(Ibiskos Editrice, 1997), presente al Salone del Libro di Torino nello stesso anno; altre due poesie, invece, 'L' attesa' e 'Ricordi', sono state inserite nell'antologia Sottovoce ( Pagine, 2002).