Giornata della Memoria a Solofra, in ricordo delle internate e Perlasca Il progetto “1943 Solofra, 1944 Budapest è a cura di Vincenzo De Luca,

1943 Solofra, 1944 Budapest. Giornata della Memoria a Solofra, in ricordo delle internate di via della Misericordia e di Giorgio Perlasca.

Lunedì 18 dicembre 2023 la città di Solofra, su proposta e organizzazione della Fondazione De Chiara De Maio (in collaborazione con la Fondazione Giorgio Perlasca), ospita una giornata della Memoria mettendo a confronto, nella ricorrenza degli ottanta anni dall’accadimento dei fatti, la storia delle internate di Solofra con quella di Giorgio Perlasca a Budapest dove, fingendosi console spagnolo (non essendo né console né spagnolo) salvò più di cinquemila ebrei da morte certa.

Il progetto “1943 Solofra, 1944 Budapest. Le internate di via della Misericordia e l’eroica vicenda di Giorgio Perlasca” è a cura di Vincenzo De Luca, storico dell’arte e curatore della Fondazione De Chiara De Maio.

In mattinata, alle ore 9.30, nella Salone Maggiore del Palazzo Orsini sarà presentato il documentario Quando da bambino consegnavo il pane. Le internate di via della Misericordia a Solofra (regia di Vincenzo De Luca, 2022) e a seguire un ricordo di Giorgio Perlasca a cura del figlio Franco Perlasca (presidente della Fondazione Giorgio Perlasca) con la lettura scenica del testo Giorgio Perlasca, ricordi di Budapest (di Vincenzo De Luca).

Interverranno Giuseppe Lissa (professore Università Federico II di Napoli) e Ciro Raia (presidente Comitato provinciale ANPI Napoli e coordinatore regionale).

Alle ore 11.30 nell’area verde di via della Libertà (piazzetta della Memoria) sarà inaugurata la scultura Ester e il bambino del maestro Antonio Teodorico Avello (realizzata con gli allievi del liceo artistico Caravaggio di San Gennaro Vesuviano) e verrà piantumato un ulivo in ricordo di Giorgio Perlasca. Il progetto è inserito anche nella rassegna Incontri ad Arte promossa dall’Amministrazione Comunale di San Gennaro Vesuviano. L'iniziativa gode del patrocinio morale della Regione Campania, e dei Comune di Solofra e Comune di San Gennaro Vesuviano (NA).

