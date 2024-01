Milo Manara in mostra ad Avellino, ingresso gratuito: ecco date e orari Fino al 9 marzo nella splendida cornice del museo irpino

Milo Manara arriva ad Avellino con una collezione intitolata Così fan tutte. Le metamorfosi d’amore, mostra dei bozzetti delle scene e dei costumi dell’opera di Mozart. Fino al 9 marzo nella splendida cornice del museo irpino in scena le opere del maestro Manara in prima assoluta nazionale e in versione integrale.

La collezione inedita e speciale presenta i disegni dei costumi e delle scene di una delle opere più famose del panorama lirico internazionale, rielaborate dal punto di vista di Milo Manara. Il Maestro ha disegnato scene e costumi elaborando una scenografia antica e bidimensionale fatta di quinte, fondali, porte a scomparsa e piccoli ingegni di macchineria teatrale.

I disegni presenti in mostra riportano alle tendenze pittoriche di un Settecento stilizzato, tra le nuances avorio, rosa e azzurre, diventando un invito ad entrare nel mondo incantato dell’opera di Mozart. La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.