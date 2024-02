La storia dell'artista Vittorio Avella raccontata in un docufilm Torna un nuovo progetto affidandosi al crowdfunding

Vittorio Avella, maestro dell’arte dell’incisione, artista, comunista e uomo libero. Raccontato da Pasquale Napolitano che riprende il suo posto dietro la macchina da presa dopo averci raccontato le macerie contemporanee dell’Irpinia nel docu-film Qualcosa Resta , attraverso le immagini di un post terremoto disseminato di vuoti, architetture paradossali, paesi delocalizzati, ruderi e scheletri a segnare un territorio e i suoi spazi.

Oggi torna con un nuovo progetto, dal basso, affidandosi al crowdfunding per la realizzazione del film Il laboratorio : «Anche noi abbiamo voluto restare fuori dagli schemi, tenerci indipendenti per avere grande autonomia nella costruzione di una storia che è si personale – commenta Napolitano - ma anche universale e politica. Perché è ancora difficile fare arte in alcune aree marginali, trovare interlocutori illuminati e una comunità disposta ad accogliere storie come questa. Noi volevamo condividerla fin dall’inizio, in maniera seria, con persone appassionate, coinvolte che ci garantiranno, speriamo la possibilità di realizzare il film anche per loro».

Una storia che è anche di fuga e di ritorno: «Vittorio Avella, dopo aver studiato arte a Parigi, torna a Nola dove, insieme all'amico Antonio Sgambati, nel 1978 fonda la stamperia d'arte. Questo ritorno alle origini è una scelta di vita ed allo stesso tempo un manifesto politico, ed è questo che il film vuol raccontare: nell'attraversare 50 anni di arte contemporanea Avella ha messo al centro del suo fare artistico l'incontro, il network, che parte da una cittadina piccolo-borghese della provincia napoletana per attraversare il mondo con la sua proposta utopica». Per sostenere la realizzazione e la diffusione di questo importante documento - scritto da Pasquale Napolitano e Daniela Allocca, che sarà diretto da Pasquale Napolitano e prodotto da Lapej Communication - è stata lanciata una campagna di crowdfunding, sulla piattaforma Produzioni dal basso (produzionidalbasso.com/project/illaboratorio/).