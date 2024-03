Mare fuori travolge il Gesualdo. "Siete stati fantastici, spettacolo splendido" Il sindaco Festa spiega: "uno spettacolo travolgente". Pubblico in delirio

"Trasferire sul palcoscenico una fiction di successo come Mare Fuori non era compito facile, ma questi ragazzi ci sono riusciti alla grandissima regalando al pubblico del Gesualdo uno spettacolo fuori dal comune per intensità e trasporto emotivo

Sono stati tutti bravissimi e il mio plauso va a loro che sono stati protagonisti sul palco, alla regia di Alessandro Siani e alle musiche splendide e coinvolgenti che hanno saputo emozionare un teatro ancora una volta in visibilio per i loro beniamini. Grazie per questa splendida serata". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, pubblica foto e racconta la serata sold out al Gesualdo di Avellino, per il musical Mare Fuori. Nella foto di copertina il sindaco Festa nei camerini, saluta la protagonista, l'attrice Maria Esposito, celebre nella serie tv nei panni di Rosa Ricci.

"E' un Musical dei record. Una tessera prestigiosa di un cartellone sempre più attento all’universo giovanile e sempre più incentrato sull’intrattenimento di qualità. Con spettacoli di questo spessore intercettiamo il favore di un pubblico trasversale, proveniente da ogni angolo della Campania, che risponde sempre in maniera entusiastica e premia le scelte di una stagione teatrale da sold out, Avellino è Teatro".